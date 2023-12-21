В Краснодаре сочинские фигуристы покажут новогоднее ледовое шоу
В краснодарском ТРЦ OZ Молл пройдет новогоднее ледовое шоу с участием фигуристов сочинской академии
Шоу «Письма Деду Морозу» покажут в Краснодаре 23 и 24 декабря. На льду ТРЦ OZ Молл выступят артисты академии фигурного катания «Олимпийский лёд». Организаторы обещают погружение в сказочную и теплую атмосферу новогодних чудес.
Праздничные представления будут проходить дважды в день — в 16:00 и в 18:00. Вход свободный.
В центре Краснодара открылась выставка про Новый год:
Как недавно писали Юга.ру, в Краснодаре 24 декабря пройдет лекция «Щелкунчик: страшная рождественская сказка». Подробнее можно прочитать здесь.
Еще 24 декабря краснодарцев приглашают на лекцию-спектакль об истории и традициях празднования Нового года.
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