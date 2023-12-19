В районе Анапы построят новый дорожный съезд

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Упрдор «Черноморье» рассказало о строительстве нового съезда с федеральной трассы в анапском поселке Витязево

В ФКУ Упдор «Черноморье» сообщили, что на участке км 58+350 автодороги А-290 Новороссийск — Керчь начнется строительство съезда в районе поселка Витязево. Объект возведут по проекту реконструкции отрезка трассы км 53-72, который является продолжением обхода Анапы.

На данном участке протяженностью 18,38 км построят 10 мостов и путепроводов, три транспортные развязки и два надземных пешеходных перехода. Дорога пойдет в обход поселков Нижняя Гостагайка, Виноградный и Уташ северо-восточнее Витязевского лимана. 

Читайте также:

На отрезке км 73-100 длиной в 24,18 км планируют возвести шесть путепроводов, один мост, три развязки и три надземных пешеходных перехода. Он обойдет хутор Белый, Нефтяную гору и станицу Старотитаровскую. 

Чтобы продолжить строительство развязки на участке км 58+350 с 25 декабря ФКУ «Черноморье» закроет съезд на дорогу у подъезда к Витязево. Ограничения планируют снять до 1 июня 2024 года.

По плану, развязка должна улучшить логистику транспорта, идущего в сторону Крымского моста, Анапы, Витязево и аэропорта курорта. Дорога будет освещена и оборудована шумозащитными экранами. С нее будут вести семь съездов.

Сервис «Яндекс Карты» уже отображает данную развязку:

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае в 2026 году планируют построить многоуровневую развязку.

Анапа Благоустройство Дороги Строительство Транспорт

Новости

В районе Анапы построят новый дорожный съезд
В Москве аэропорты временно перестали принимать и отправлять самолеты. Несколько рейсов задержали, в том числе в Сочи
В Краснодаре поздравление Деда Мороза и Снегурочки выросло в цене на 40% — аналитики
В Краснодарском крае за 10 месяцев 2023 года поженились 38 тыс. пар, а развелись 25 тыс.
Поезд из Москвы в Крым в 2024 году будет ходить ежедневно
В Ставропольском крае запустили полный цикл производства виски из российского сырья

Лента новостей

Идея подарка на Новый год
14 декабря, 17:07
Идея подарка на Новый год
5 детских книг для семейного чтения на зимних каникулах
Новый год в своей квартире
Вчера, 14:35 Реклама
Новый год в своей квартире
Краснодарцы получили ключи от жилья в микрорайоне «Любимово» раньше срока
В Краснодарском крае открыли 160 елочных базаров
Вчера, 09:56
В Краснодарском крае открыли 160 елочных базаров

Реклама на сайте