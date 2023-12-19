В районе Анапы построят новый дорожный съезд
Упрдор «Черноморье» рассказало о строительстве нового съезда с федеральной трассы в анапском поселке Витязево
В ФКУ Упдор «Черноморье» сообщили, что на участке км 58+350 автодороги А-290 Новороссийск — Керчь начнется строительство съезда в районе поселка Витязево. Объект возведут по проекту реконструкции отрезка трассы км 53-72, который является продолжением обхода Анапы.
На данном участке протяженностью 18,38 км построят 10 мостов и путепроводов, три транспортные развязки и два надземных пешеходных перехода. Дорога пойдет в обход поселков Нижняя Гостагайка, Виноградный и Уташ северо-восточнее Витязевского лимана.
На отрезке км 73-100 длиной в 24,18 км планируют возвести шесть путепроводов, один мост, три развязки и три надземных пешеходных перехода. Он обойдет хутор Белый, Нефтяную гору и станицу Старотитаровскую.
Чтобы продолжить строительство развязки на участке км 58+350 с 25 декабря ФКУ «Черноморье» закроет съезд на дорогу у подъезда к Витязево. Ограничения планируют снять до 1 июня 2024 года.
По плану, развязка должна улучшить логистику транспорта, идущего в сторону Крымского моста, Анапы, Витязево и аэропорта курорта. Дорога будет освещена и оборудована шумозащитными экранами. С нее будут вести семь съездов.
Сервис «Яндекс Карты» уже отображает данную развязку:
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае в 2026 году планируют построить многоуровневую развязку.