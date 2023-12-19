В районе Анапы построят новый дорожный съезд

В ФКУ Упдор «Черноморье» сообщили , что на участке км 58+350 автодороги А-290 Новороссийск — Керчь начнется строительство съезда в районе поселка Витязево. Объект возведут по проекту реконструкции отрезка трассы км 53-72, который является продолжением обхода Анапы. На данном участке протяженностью 18,38 км построят 10 мостов и путепроводов, три транспортные развязки и два надземных пешеходных перехода. Дорога пойдет в обход поселков Нижняя Гостагайка, Виноградный и Уташ северо-восточнее Витязевского лимана.

На отрезке км 73-100 длиной в 24,18 км планируют возвести шесть путепроводов, один мост, три развязки и три надземных пешеходных перехода. Он обойдет хутор Белый, Нефтяную гору и станицу Старотитаровскую.



Чтобы продолжить строительство развязки на участке км 58+350 с 25 декабря ФКУ «Черноморье» закроет съезд на дорогу у подъезда к Витязево. Ограничения планируют снять до 1 июня 2024 года.



По плану, развязка должна улучшить логистику транспорта, идущего в сторону Крымского моста, Анапы, Витязево и аэропорта курорта. Дорога будет освещена и оборудована шумозащитными экранами. С нее будут вести семь съездов.

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