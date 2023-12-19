В Анапе снимут с мели судно Blue Shark. Корабль застрял у берега в конце ноября
Морская спасательная служба сообщила, что специалисты снимут с мелководья сухогруза Blue Shark в Анапе
Предыстория: 27 ноября шторм выбросил на берег сухогруз из Белиза (Центральная Америка) у берегов Анапы. На нем был 21 человек из Сирии, Индии и Египта, а также 2,8 тонн ячменя. Экипаж и судно не пострадали.
19 декабря в Росморречфлоте сообщили, что специалисты начали снимать с мелководья сухогруз Blue Shark в районе Анапы. Перед спасательной операцией представитель судовладельца подписал соглашение с Морспасслужбой.
Севший на мель сухогруз привлек моржей и сотни туристов:
К месту работ прибыли аварийно-спасательное судно «Спасатель Ильин» и буксир «Николай Семенченко». В операции также будет участвовать буксир «Меркурий».
Как писали ранее Юга.ру, в ноябре гражданин африканской страны без разрешения доплыл до Туапсе на пароме, чтобы поселиться в России. Сейчас ему грозит до двух лет тюрьмы.