В Анапе снимут с мели судно Blue Shark. Корабль застрял у берега в конце ноября

Морская спасательная служба сообщила, что специалисты снимут с мелководья сухогруза Blue Shark в Анапе

Предыстория: 27 ноября шторм выбросил на берег сухогруз из Белиза (Центральная Америка) у берегов Анапы. На нем был 21 человек из Сирии, Индии и Египта, а также 2,8 тонн ячменя. Экипаж и судно не пострадали.

19 декабря в Росморречфлоте сообщили, что специалисты начали снимать с мелководья сухогруз Blue Shark в районе Анапы. Перед спасательной операцией представитель судовладельца подписал соглашение с Морспасслужбой.

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