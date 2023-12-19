В Краснодарском крае 90% жителей тратят до четырех часов на рабочую рутину — аналитики

Жители Кубани рассказали о своем отношении к рутинным задачам, как это влияет на работу и чем бы они хотели заниматься вместо этого

По данным аналитиков hh.ru, 52% жителей Краснодарского края считают бюрократию самой рутинной деятельностью. На втором месте — заполнение отчетности (29%), а на третьем — бухгалтерия и подсчеты (25%).

Опрос показал, что у 54% кубанцев рутина всегда присутствует на их работе. На выполнение таких задач 49% жителей тратят менее двух часов, а 41% — от двух до четырех часов.



Эксперты также выяснили, что 56% опрошенных относятся к монотонной работе как к норме. У 12% она отнимает мотивацию, а еще 12% чувствуют эмоциональное выгорание от рутины. 5% жителей считают, что подобные задачи мог бы выполнять искусственный интеллект во избежание потери времени и ошибок.

В Краснодарском крае 54% трудоустроенных не используют сервисы и технологии для упрощения работы, а 46% — применяют их. В освободившиеся от рутины время 69% опрошенных хотели бы проходить обучение, 48% — двигаться по карьерной лестнице, 42% — изучать новые направления, 31% — заниматься творчеством, а 25% — наставничеством.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае зафиксировали нехватку инженеров и рабочих.