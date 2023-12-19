В России заработала горячая линия Деда Мороза

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Вся Россия

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  • Великий Устюг © Фото Марии Карагезовой, Юга.ру
    Великий Устюг © Фото Марии Карагезовой, Юга.ру

Дети могут бесплатно позвонить по телефону Деду Морозу и Снегурочке до 29 декабря

По телефону 8 800 101-10-42 дети могут рассказать Снегурочке, какие подарки они хотели бы получить на Новый год, разгадать зимние загадки и оставить пожелания Деду Морозу. Звонок бесплатный. Номер будет работать до 29 декабря 2023 года.

Горячую линию Деда Мороза и его цифровых помощников во второй раз открыл «Ростелеком Контакт-центр» (дочерняя компания «Ростелекома»). Проект реализовали при поддержке «Почты России» и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

Главный зимний волшебник оставил пожелание для детей и взрослых: «Родные мои! Наступает самое волшебное время в году. Время загадывать самые сокровенные желания, делать добрые сюрпризы для близких, время для теплых встреч и удивительных событий. Пусть Новый год принесет вам удачу, крепкое здоровье, пусть в ваших сердцах всегда живет добрая сказка. С наступающим главным зимним праздником, чудесного новогоднего настроения!».

Горячая линия Деда Мороза, наряду с бумажными новогодними письмами, стремительно набирает популярность: в прошлом году его цифровые помощники обработали более 32 тысяч звонков.

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«Наш опыт показал, что современным детям привычнои легко общаться с цифровыми ассистентами. Для организации горячей линии мы использовали голосовых роботов и методы речевой аналитики. ИТ-решения помогли создать понятные алгоритмы, чтобы формировать статистику онлайн. В этом году в линии появился новый блок с зимними загадками и пожеланиями от Деда Мороза. Пусть детские голоса и мечты сделают наш проект по-настоящему волшебным», — подчеркнул генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.

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