Удобрения ЕвроХим-БМУ вошли в сотню лучших товаров России

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Краснодарский край

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  • © Фото Марии Ефимкиной
    © Фото Марии Ефимкиной

Четыре марки водорастворимых удобрений ЕвроХим-БМУ стали лауреатами всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения»

На конкурсе ЕвроХим-БМУ представил водорастворимые NPK-удобрения (включают азот, фосфор и калий) марок: «3:11:38+4MgO+МЭ», «13:40:13+МЭ», «20:20:20+МЭ», «6:14:35+2MgO+МЭ». Экспертная комиссия признала все четыре продукта высококачественными товарами отечественного производства.

Церемония награждения победителей прошла 13 декабря в Краснодаре. На ней отметили предприятия, достигшие высоких результатов в области разработки и внедрения инновационных технологий, создания высококачественных продуктов и активного участия в развитии отрасли.

За достижение высоких результатов в улучшении качества и безопасности отечественных товаров, повышение их конкурентоспособности почетным знаком «Отличник качества» отметили начальника производственного отдела ЕвроХим-БМУ Дениса Никитина.

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Конкурс «100 лучших товаров России на протяжении 25 лет стимулирует предприятия активно внедрять новые технологии и выпускать конкурентоспособную продукцию. Его проводят ежегодно при поддержке межрегиональной общественной организации «Академия проблем качества» во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов России и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Ранее ЕвроХим-БМУ помог белореченским школьникам обработать яблоневый сад и рассказал о пользе удобрений.

Белореченский район ЕвроХим Конкурсы Промышленность

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