В Сочинском нацпарке браконьеры срезали ветки иглицы колхидской на сумму 31 млн рублей

В Сочинском национальном парке задержали браконьеров, которые срезали почти 10 тыс. веток рускуса

В пресс-службе Сочинского национального парка рассказали о задержании браконьеров, которые срезали 9680 веток иглицы колхидской. Растение также называют рускусом.

По данным специалистов нацпарка, нарушителей задержали во время патрулирования территории Лазаревского лесничества. «Четверо местных жителей решили хорошо подзаработать перед праздниками. Мужчины отправились в лес, прихватив с собой мешки, ножи и изоленту. Задача — уйти подальше от назойливых глаз и нарезать ветки иглицы колхидской», — рассказали в нацпарке.

Там добавили, что сбыть иглицу браконьеры собирались декораторам или цветочным магазинам, которые используют растение для сезонных композиций.

Двоих мужчин инспекторы смогли задержать на месте, двое других бросили добычу и сбежали. Нарушителей доставили в отдел полиции Лазаревского района. Специалисты нацпарка оценили ущерб природе примерно в 31 млн рублей.

Точную сумму и наказание определит суд.