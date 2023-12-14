В Краснодарском крае ожидаются сильные осадки — дождь и снег

Краснодарский край

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  • © Фото Леси Шубиной, Юга.ру
    © Фото Леси Шубиной, Юга.ру

Краснодарский гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 15-17 декабря

Местами в регионе, кроме Сочи, ожидаются сильные осадки. 15 декабря в виде дождя, 16 декабря — дождя и мокрого снега, 17 декабря — снега. Прогнозируют гололед, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 12-14 м/с, на Черноморском побережье — до 17-22 м/с. Температура воздуха 16 декабря ночью и днем +1…-4 °С, в южной половине края 1-6 °С, в горах -2…-7 °С. 17 декабря будет -1…-6 °С, в горах ночью -5…-10 °С, днем 0…-5 °С. На Черноморском побережье 16 декабря ночью 3-8 °С, днем 6-11 °С. 17 декабря  +2…-3 °С и 0-5 °С соответственно.

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