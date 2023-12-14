В Краснодарском крае ожидаются сильные осадки — дождь и снег

Местами в регионе, кроме Сочи, ожидаются сильные осадки. 15 декабря в виде дождя, 16 декабря — дождя и мокрого снега, 17 декабря — снега. Прогнозируют гололед, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 12-14 м/с, на Черноморском побережье — до 17-22 м/с. Температура воздуха 16 декабря ночью и днем +1…-4 °С, в южной половине края 1-6 °С, в горах -2…-7 °С. 17 декабря будет -1…-6 °С, в горах ночью -5…-10 °С, днем 0…-5 °С. На Черноморском побережье 16 декабря ночью 3-8 °С, днем 6-11 °С. 17 декабря +2…-3 °С и 0-5 °С соответственно.