В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение из-за гололеда
Синоптики прогнозируют в Ставропольском крае сильный гололед еще двое суток
МЧС Ставропольского края сообщило, что 14 и 15 декабря в регионе ожидается сильный гололед. Возможны повреждения линий связи и электропередачи, падения рекламных щитов и деревьев, нарушения в работе коммунальных служб. В крае действует штормовое предупреждение.
В Ростовской области прошел ледяной дождь:
В связи с непогодой спасатели рекомендуют:
- при нахождении на улице быть осторожными, обращать внимание на целостность ЛЭП, контактные сети электротранспорта и ветки деревьев;
- переместить от деревьев и ветхих строений личный транспорт;
- не находиться вблизи стен домов.
Также, по данным СМИ, 13 декабря школьников Шпаковского округа из-за сильного гололеда перевели на дистанционное обучение.
А вот, как 13 декабря обстоят дела на улицах Ставрополя:
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