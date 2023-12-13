В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение из-за гололеда

Синоптики прогнозируют в Ставропольском крае сильный гололед еще двое суток

МЧС Ставропольского края сообщило, что 14 и 15 декабря в регионе ожидается сильный гололед. Возможны повреждения линий связи и электропередачи, падения рекламных щитов и деревьев, нарушения в работе коммунальных служб. В крае действует штормовое предупреждение.

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В связи с непогодой спасатели рекомендуют: при нахождении на улице быть осторожными, обращать внимание на целостность ЛЭП, контактные сети электротранспорта и ветки деревьев;

переместить от деревьев и ветхих строений личный транспорт;

не находиться вблизи стен домов. Также, по данным СМИ, 13 декабря школьников Шпаковского округа из-за сильного гололеда перевели на дистанционное обучение.



А вот, как 13 декабря обстоят дела на улицах Ставрополя: