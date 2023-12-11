Риелторы и дворники. Аналитики назвали топ-20 самых дефицитных профессий в Краснодарском крае в 2023 году

По результатам подсчётов онлайн-платформы hh.ru, в ноябре на одну вакансию в регионе приходится 3,4 резюме. Показатель меньше 4 говорит о серьезном дефиците кадров. Для сравнения, в прошлом году индекс конкуренции в этот же период времени составлял 5,4.

На начало декабря самыми дефицитными сотрудниками в Краснодарском крае стали риелторы, дворники и врачи. На одну вакансию приходится от 0,7 до 1,0 резюме. Также в числе самых дефицитных работников в регионе токари/фрезеровщики/шлифовщики, уборщики, автомеханики, продавцы, автомойщики, слесари/сантехники, торговые представители, операторы call-центров, повара/пекари/кондитеры, операторы станков с ЧПУ — на одну вакансию от 1,1 до 1,9 резюме.

Кроме того, в регионе не хватает монтажников, швей, агрономов, фармацевтов, разнорабочих, ветврачей и сварщиков — от 2,0 резюме на вакансию.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае лишь 6,4% зарплат выше 100 тыс. рублей в месяц. 14% получают меньше 20 тыс. рублей. Кубань заняла 43 место в РФ по уровню зарплат.