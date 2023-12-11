В Краснодаре пройдет массовый ночной заезд на велосипедах

Участникам рекомендуют облачиться в карнавальные костюмы и взять с собой термосы с горячим чаем. Также нужно при себе иметь световые приборы. Сбор желающих назначен на 20:00 на Казачьей площади около фонтана.

Участникам предстоит проехать по круговому маршруту: через улицы Калинина, Алма-Атинскую, 70-летия Октября, проспект Чекистов, Минскую, Скорняжную, Кожевенную, Кубанскую Набережную, Красина, Постовую. Общая протяженность пути составит около 16 км.

Как писали Юга.ру, на Казачьей площади Краснодара 26 декабря заработает рождественская ярмарка. На ней можно будет приобрести праздничные сувениры и украшения, а также попробовать и купить различные блюда и напитки. Для самых маленьких посетителей будет работать резиденция Деда Мороза.