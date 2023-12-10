Дольщикам шести кубанских долгостроев пообещали выплатить компенсации
Кабмин РФ сообщил, что дольщики гести краснодарских долгостроев получат выплаты
Наблюдательный совет Фонда развития территорий РФ решил выплатить компенсации дольщикам 48 проблемных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.
Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин уточнил, что всего пострадавшими признали 1 тыс. 669 дольщиков. Проблемные дома из списка находятся в 14 регионах страны, в том числе — Краснодарский край.
На Кубани компенсации получат дольщики двух домов в поселке Краснодарском застройщика ООО «Инвест-Кубань» и четырех домов застройщика ООО «СтройТрест» в Прикубанском округе краевой столицы.
На восстановление прав дольщиков направили 6,9 млрд рублей. Информацию о старте выплат обещают разместить на официальном сайте ФРТ в ближайшее время.
Ранее Юга.ру писали, что дольщик ЖК «Мультиплекс Кино» объявил голодовку у стен администрации Краснодарского края. Власти отреагировали на акцию и пообещали направить письмо в Верховный суд РФ.