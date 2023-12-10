Дольщикам шести кубанских долгостроев пообещали выплатить компенсации

Наблюдательный совет Фонда развития территорий РФ решил выплатить компенсации дольщикам 48 проблемных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин уточнил, что всего пострадавшими признали 1 тыс. 669 дольщиков. Проблемные дома из списка находятся в 14 регионах страны, в том числе — Краснодарский край.

На Кубани компенсации получат дольщики двух домов в поселке Краснодарском застройщика ООО «Инвест-Кубань» и четырех домов застройщика ООО «СтройТрест» в Прикубанском округе краевой столицы.

На восстановление прав дольщиков направили 6,9 млрд рублей. Информацию о старте выплат обещают разместить на официальном сайте ФРТ в ближайшее время.

Ранее Юга.ру писали, что дольщик ЖК «Мультиплекс Кино» объявил голодовку у стен администрации Краснодарского края. Власти отреагировали на акцию и пообещали направить письмо в Верховный суд РФ.



