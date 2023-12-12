«Агрокомплекс» готовится накормить южан в новогодние праздники

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Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва
    © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

Предприятия «Агрокомплекса» им. Н.И. Ткачева приступили к производству продукции для новогоднего стола

В предпраздничный период компания планирует реализовать розничным и оптовым покупателям более 100 тонн сырокопчёных колбас и деликатесов и свыше 1000 тонн полутвёрдых, твёрдых и крафтовых сыров.

«Мы видим, что южане уже начинают готовиться к новогодним каникулам, поэтому заботимся о поставках наиболее востребованных в этот период продуктов в больших объёмах. Ожидаем рост спроса на продукты деликатесной группы, в том числе сырокопчёные колбасы, деликатесы и сыры, на 20%», — отметил заместитель генерального директора «Агрокомплекса» по торговле Евгений Белицкий.

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В собственной розничной сети «Агрокомплекс Выселковский» ассортимент продуктов стал ещё обширнее: теперь к праздникам производитель предлагает не только премиальные мясо Labinsk beef и твёрдые выдержанные сыры линейки Selection «Николаевских сыроварен», но и сырокопчёные колбасы и деликатесы «Медвёдовских традиций». Также для гурманов — новые крафтовые сыры качотта и скаморца.

«В прошлом году накануне новогодних каникул мы только начали знакомить покупателей с линейкой сырокопченых продуктов, произведенных на новых мощностях Медвёдовского мясокомбината. Сегодня у них уже есть свой постоянный покупатель, и наши «Медвёдовские традиции» становятся брендом праздничного застолья. Производственный цикл сырокопчёных колбас и деликатесов строго по технологии составляет больше месяца. Поэтому наша праздничная партия уже зреет в климатических камерах, чтобы успеть порадовать своим вкусом всех гостей», —рассказала директор Медвёдовского мясокомбината (ООО «ММК») Виктория Сербат.

Наряду с продуктами премиум-класса «Агрокомплекс» предлагает товары для приготовления блюд на каждый день. Агрохолдинг производит порядка 1000 продуктов, которые можно использованы в качестве закусок, ингредиентов для салатов, первых и вторых блюд, десертов. Продукция преимущественно представлена в собственной сети «Агрокомплекс Выселковский», часть ассортимента — в ведущих федеральных сетях юга страны.

Реклама. АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва. 353100, Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1. ОГРН 1022303554635

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» Еда Новый год Праздники Продукты питания

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