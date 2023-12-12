«Агрокомплекс» готовится накормить южан в новогодние праздники

Предприятия «Агрокомплекса» им. Н.И. Ткачева приступили к производству продукции для новогоднего стола

В предпраздничный период компания планирует реализовать розничным и оптовым покупателям более 100 тонн сырокопчёных колбас и деликатесов и свыше 1000 тонн полутвёрдых, твёрдых и крафтовых сыров.

«Мы видим, что южане уже начинают готовиться к новогодним каникулам, поэтому заботимся о поставках наиболее востребованных в этот период продуктов в больших объёмах. Ожидаем рост спроса на продукты деликатесной группы, в том числе сырокопчёные колбасы, деликатесы и сыры, на 20%», — отметил заместитель генерального директора «Агрокомплекса» по торговле Евгений Белицкий.

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В собственной розничной сети «Агрокомплекс Выселковский» ассортимент продуктов стал ещё обширнее: теперь к праздникам производитель предлагает не только премиальные мясо Labinsk beef и твёрдые выдержанные сыры линейки Selection «Николаевских сыроварен», но и сырокопчёные колбасы и деликатесы «Медвёдовских традиций». Также для гурманов — новые крафтовые сыры качотта и скаморца.

«В прошлом году накануне новогодних каникул мы только начали знакомить покупателей с линейкой сырокопченых продуктов, произведенных на новых мощностях Медвёдовского мясокомбината. Сегодня у них уже есть свой постоянный покупатель, и наши «Медвёдовские традиции» становятся брендом праздничного застолья. Производственный цикл сырокопчёных колбас и деликатесов строго по технологии составляет больше месяца. Поэтому наша праздничная партия уже зреет в климатических камерах, чтобы успеть порадовать своим вкусом всех гостей», —рассказала директор Медвёдовского мясокомбината (ООО «ММК») Виктория Сербат.

Наряду с продуктами премиум-класса «Агрокомплекс» предлагает товары для приготовления блюд на каждый день. Агрохолдинг производит порядка 1000 продуктов, которые можно использованы в качестве закусок, ингредиентов для салатов, первых и вторых блюд, десертов. Продукция преимущественно представлена в собственной сети «Агрокомплекс Выселковский», часть ассортимента — в ведущих федеральных сетях юга страны.