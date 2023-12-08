Частные перевозчики Краснодара повысили цену проезда в автобусах до 45 рублей

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В декабре в автобусах и маршрутках Краснодара появились анонсы повышения стоимости проезда

Вечером 7 декабря телеграм-канал «Краснодар | Телетайп» опубликовал фотографию со следующим текстом:

«Уважаемые пассажиры! На основании приказа ООО «Магистраль» № 27 стоимость проезда в автобусе с 16 декабря 2023 года 45 рублей».

В сообщении не уточняется, на каком маршруте сфотографировали цитируемое объявление, но известно, что ООО «Магистраль» обслуживает два маршрута — № 85 и 177. 85-й связывает поселки Российский и Кирпичного завода по улицам Российская, Зиповская, Атарбекова, Красных Партизан и Калинина. 177-й курсирует между Гидростроем и ТЦ «Мега Адыгея» по Ставропольской и Тургеневскому мосту.

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8 декабря сайт «Блокнот Краснодар» добавил, что стоимость проезда уже повысили «до тех же 45 рублей с начала декабря в маршрутках, курсирующих между Краснодаром и Новой Адыгеей». Издание опубликовало фото с табличкой о 45 рублях с 5 декабря, не уточнив, на каком маршруте оно сделано. Вероятно, речь о маршруте 420, который ездит между ТЦ «Мега Адыгея» и Сенным рынком.

Как сообщали Юга.ру, стоимость проезда в муниципальных трамваях, троллейбусах и автобусах повысили до 40 рублей в августе 2023 года. 

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