В Краснодарском крае фиксируют нехватку инженеров и рабочих
В Краснодарском крае из-за роста промышленного производства не хватает 9 тыс. инженеров и рабочих
Предприятиям региона требуются дополнительные рабочие руки. Об этом рассказал министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько в разговоре с «BFM Кубань».
Таксисты, курьеры и торговые представители:
По его словам, ведомство разработало индустриальные маршруты и экскурсионные программы для популяризации рабочих профессий. Также запущена программа по субсидированию и повышению материально-технической базы колледжей. Кроме того, совместно с Минобразования ведомство увеличило прием на специальности по программам среднего специального образования и реализует проект по привлечению на производства молодежь.
Как писали Юга.ру, большинство россиян не хотят работать 31 декабря, потому что канун Нового года 2023 выпал на воскресенье. В последний день 14% жителей РФ планирует выйти на работу, а 9% собираются брать подработку.