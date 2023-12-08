В Краснодарском крае фиксируют нехватку инженеров и рабочих

В Краснодарском крае из-за роста промышленного производства не хватает 9 тыс. инженеров и рабочих

Предприятиям региона требуются дополнительные рабочие руки. Об этом рассказал министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько в разговоре с «BFM Кубань».

Таксисты, курьеры и торговые представители: Аналитики назвали самые высокие зарплаты в рабочих профессиях в Краснодарском крае

По его словам, ведомство разработало индустриальные маршруты и экскурсионные программы для популяризации рабочих профессий. Также запущена программа по субсидированию и повышению материально-технической базы колледжей. Кроме того, совместно с Минобразования ведомство увеличило прием на специальности по программам среднего специального образования и реализует проект по привлечению на производства молодежь.