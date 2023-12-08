В Краснодарском крае фиксируют нехватку инженеров и рабочих

Краснодарский край

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  • © Фото Joergelman с сайта pixabay.com
    © Фото Joergelman с сайта pixabay.com

В Краснодарском крае из-за роста промышленного производства не хватает 9 тыс. инженеров и рабочих

Предприятиям региона требуются дополнительные рабочие руки. Об этом рассказал министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько в разговоре с «BFM Кубань».

Таксисты, курьеры и торговые представители:

По его словам, ведомство разработало индустриальные маршруты и экскурсионные программы для популяризации рабочих профессий. Также запущена программа по субсидированию и повышению материально-технической базы колледжей. Кроме того, совместно с Минобразования ведомство увеличило прием на специальности по программам среднего специального образования и реализует проект по привлечению на производства молодежь.

Как писали Юга.ру, большинство россиян не хотят работать 31 декабря, потому что канун Нового года 2023 выпал на воскресенье. В последний день 14% жителей РФ планирует выйти на работу, а 9% собираются брать подработку.

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В Краснодарском крае фиксируют нехватку инженеров и рабочих

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