Стоимость детских сладких подарков в ЮФО выросла почти на 70%

По данным специалистов «ТендерПро», большинство компаний в ЮФО отказались сокращать расходы на сладкие подарки для детей. Однако их стоимость по сравнению с 2022 годом выросла на 64,2% (с 1055 до 1723 рублей). Как нам рассказали аналитики, ряд предприятий требует отсрочку у поставщиков сладостей от одного до двух месяцев.

Согласно требованиям большинства организаций, в составе подарка должны быть шоколадные конфеты высших сортов (не менее 70% от общего веса), шоколад (не менее 10% от общего веса) и другие кондитерские изделия (печенье, вафли, халва, фрукты в шоколаде). Добавлять карамель в подарки некоторые компании запрещают.



Как сообщают специалисты, предприятия требуют, чтобы кондитерские изделия производились такими брендами, как: Nestle, Mars, Mondelez, «Бабаевский», «Красный октябрь», «Рот Фронт», «Славянка», «Акконд», «АтАг», «Кутюрье», «Победа вкуса», «Сибирь», «Мишкино», «Рахат», «Объединенные кондитеры», «Озерский сувенир», «Невский кондитер», «Кондитерская фабрика им. Крупской», «Краскон», «Самарский кондитер», KDV.



Более половины (53%) коммерческих предприятий закупают сладкие подарки заранее (с августа по ноябрь), а также оптом — сразу на все филиалы.



Помимо Краснодарского края среди регионов ЮФО чаще всего тендеры на электронных площадках на новогодние конфетные наборы проводят компании из Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей.

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