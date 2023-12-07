Лунатики, привидения и маньяки. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 7 декабря

Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе

Мультфильм «Мальчик и птица» — последняя, как признался сам мастер, работа в карьере непревзойденного Хаяо Миядзаки. Аниме создано по мотивам романа «Как поживаете?» Ёсино Гэндзабуро 1937 года, однако авторы отмечают, что их проект — не адаптация произведения, а переосмысление. Во время Второй мировой войны мать 12-летнего Махито погибает в результате атаки на Токио. Отец мальчика женится на Нацуко, сестре своей погибшей жены, и вместе они переезжают за город. Махито тяжело привыкнуть к новому месту, отношения с одноклассниками не складываются, он сильно тоскует по своей матери. В какой-то момент подросток решает отправиться в путешествие в потусторонний мир. В хорроре «Другие: Проклятие кукушки» Анна и Марк решают поменяться домами с пожилыми людьми, с которыми познакомились в интернете. То, что начиналось как прекрасный отпуск, со временем превращается в настоящий кошмар. Они узнают, что у новых знакомых есть дьявольские планы на их счет.

Семейная комедия «Ёлки 10» — юбилейная часть новогодней франшизы. Лента вернется к истокам, и действие будет вновь основываться на теории пяти рукопожатий. В этот раз Геннадьич, живущий в доме престарелых под Санкт-Петербургом, обретёт свою семью, а начинающей блогерше Ларисе из Тюмени предстоит узнать, на что ради близких готов её супруг. Марине из Татарстана — научиться любить то, что действительно важно для её мужа. А девушка-геймерша Таня из Нижнего Новгорода поймёт, что настоящая любовь — это совсем не игра. Действие хоррор «Кто не спрятался...» происходит в студенческом кампусе в период рождественских каникул. Праздник превращается в сущий кошмар, когда в лагерь заваливается банда одержимых головорезов. Их цель — призвать некое темное зло. Героям предстоит сделать невозможное, чтобы остаться в живых.

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Действие драмы «Лунатики» начинается в московской квартире, откуда похищают известного рэп-исполнителя Никиту Прозорова. Следователь Иванов выясняет, что преступление было инсценировано, и в этом замешана мать парня — телевизионный продюсер Рената. Никиту без сознания доставили в клинику и лечили, применяя экспериментальную компьютерную технологию психокоррекции личности. Мультфильм «Кентервильское привидение» рассказывает о семье Отисов, которые приобретают старинный дом в английском поместье и переезжают туда. Там уже 300 лет обитает призрак мистера Саймона, который считает жилище своим. Никто из предыдущих хозяев не смог ужиться с фантомом. Отисы же, и особенно маленькая Вирджиния, не только не боятся Саймона, но и пытаются помочь ему избавиться от древнего проклятия.