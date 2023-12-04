Новогодние сказки, опера и балет. В Краснодаре пройдут «Волшебные вечера»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

В кинотеатре «Монитор на Красной площади» в Краснодаре в декабре пройдут «Волшебные вечера»

10 декабря состоится премьера балета «Реверс» (12+) в постановке Московский театр мюзикла. Зрители увидят эксперимент на стыке жанров — актёры стирают границы между драматическим и физическим театром, хореографией и акробатикой. 13 декабря покажут спектакль «Двенадцатая ночь» (16+) от Шекспировского театра «Глобус» (Великобритания). Постановка идет на английском языке с русскими субтитрами.

17 и 31 декабря состоится еще одна премьера — балет «Щелкунчик» (6+) в Венской государственной опере (Австрия) от Рудольфа Нуреева. 24 декабря в кино можно будет оценить мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» (12+) в постановке «Бродвей Москва». Зрителей ждет романтическая история с хитами группы «Секрет».

27 декабря можно будет насладиться оперой Амадея Моцарта «Волшебная флейта» (12+) от Зальцбургского фестиваля (Австрия). Спектакль покажут на немецком языке с русскими субтитрами.

Билеты в продаже.

Ранее Юга.ру делали обзор фильмов, которые вышли в широкий прокат на прошлой неделе.

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