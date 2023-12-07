В Краснодаре пройдет вечер памяти лидера группы The Doors Джима Моррисона

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Резника, Юга.ру
    © Фото Евгения Резника, Юга.ру

В Краснодаре 8 декабря состоится встреча «Психоделические грезы Джима Моррисона, последнего проклятого поэта»

«Возможно, он был реинкарнацией индейского вождя, как сам считал. А может, просто ящерицей или змеей, обретшей человеческий облик. Мифов о его жизни и смерти великое множество, но мы хотим покопаться не только в мифах, но и в текстах его стихов и песен группы и попытаться понять, кем же в концептуальном ряду музыкант — шаман — поэт он был прежде всего», — объяснили организаторы.

По их словам, гостям не обязательно любить рок-музыку и разбираться в ней, чтобы получать удовольствие от прослушивания The Doors или просмотра их концертов.

Джим Моррисон считается одним из самых харизматичных фронтменов в истории рок-музыки. Известен своим характерным голосом, своеобразностью сценической фигуры и поэтическим творчеством. Журнал Rolling Stone включил его в список 100 величайших певцов всех времён.

Встречу проводит лектор образовательного проекта Vita Nuova Виктор Венгерский.

Начало в 19:00. Стоимость 500 рублей, запись в телеграм-канале. Встреча пройдет по адресу улица Красная, 124Б, пятый этаж, кабинет 52.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре пройдет новогодний «Точка маркет».

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