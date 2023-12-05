Севший на мель сухогруз привлек моржей и сотни туристов. Полиция Анапы пообещала штрафы за езду по пляжу
Сухогруз Blue Shark, выброшенный на мель штормом, быстро стал достопримечательностью Анапы
4 декабря блогер Юра Озаровский опубликовал в своем ютуб-канале видео, на котором видно, как сотни человек приходят на пляж поселка Витязево, чтобы посмотреть на сухогруз Blue Shark.
Первые выходные зимы были довольно теплыми, поэтому люди спокойно гуляли у берега, фотографировались на фоне корабля, а некоторые даже купались в море.
1 декабря полиция Анапы предостерегла граждан от выезда на машинах на «прибрежную зону Черноморского побережья».
«Любителям проехать к морскому берегу на автомобиле грозят штрафы в том числе для выезда на песчаную территорию с целью полюбоваться на выброшенный морем сухогруз», — пригрозил телеграм-канал ОМВД Анапы.
Вечером 4 декабря Озаровский опубликовал видео почти пустого пляжа, где в большие пакеты собирали мусор, оставленный туристами.
Напомним, 27 ноября шторм выбросил на мель у поселка Витязево сухогруз из Белиза. На нем было 21 человек и 2,8 тыс. тонн ячменя. Экипаж и судно не пострадали.