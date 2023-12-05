4 декабря блогер Юра Озаровский опубликовал в своем ютуб-канале видео, на котором видно, как сотни человек приходят на пляж поселка Витязево, чтобы посмотреть на сухогруз Blue Shark.

Первые выходные зимы были довольно теплыми, поэтому люди спокойно гуляли у берега, фотографировались на фоне корабля, а некоторые даже купались в море.