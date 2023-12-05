Севший на мель сухогруз привлек моржей и сотни туристов. Полиция Анапы пообещала штрафы за езду по пляжу

Краснодарский край

Распечатать

  • Сухогруз Blue Shark под Анапой © Скриншот ютуб-канала YuraOZ
    Сухогруз Blue Shark под Анапой © Скриншот ютуб-канала YuraOZ

Сухогруз Blue Shark, выброшенный на мель штормом, быстро стал достопримечательностью Анапы

4 декабря блогер Юра Озаровский опубликовал в своем ютуб-канале видео, на котором видно, как сотни человек приходят на пляж поселка Витязево, чтобы посмотреть на сухогруз Blue Shark.

Первые выходные зимы были довольно теплыми, поэтому люди спокойно гуляли у берега, фотографировались на фоне корабля, а некоторые даже купались в море.

  • Сухогруз Blue Shark под Анапой © Скриншот ютуб-канала YuraOZ
    Сухогруз Blue Shark под Анапой © Скриншот ютуб-канала YuraOZ

1 декабря полиция Анапы предостерегла граждан от выезда на машинах на «прибрежную зону Черноморского побережья».

«Любителям проехать к морскому берегу на автомобиле грозят штрафы в том числе для выезда на песчаную территорию с целью полюбоваться на выброшенный морем сухогруз», — пригрозил телеграм-канал ОМВД Анапы.

Вечером 4 декабря Озаровский опубликовал видео почти пустого пляжа, где в большие пакеты собирали мусор, оставленный туристами.

Напомним, 27 ноября шторм выбросил на мель у поселка Витязево сухогруз из Белиза. На нем было 21 человек и 2,8 тыс. тонн ячменя. Экипаж и судно не пострадали.

Анапа Достопримечательности Курорты и туризм Погода Полиция

Новости

Геленджик получил от туристов рекордные 69 млн рублей курортного сбора
Немецкий архитектор показал проект термального курорта в Краснодаре
Севший на мель сухогруз привлек моржей и сотни туристов. Полиция Анапы пообещала штрафы за езду по пляжу
Краснодарцы могут сделать новогодний подарок особенным детям из фонда «Синяя птица»
С улиц Сочи убирают незаконно установленные электросамокаты
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел прямую линию. Собрали главные обещания

Лента новостей

«Всегда весело, иногда сложно, часто страшно»
Сегодня, 13:20
«Всегда весело, иногда сложно, часто страшно»
В День добровольца поговорили с волонтерами из Краснодара
В Краснодаре началась акция «Ёлка желаний»
Вчера, 16:36
В Краснодаре началась акция «Ёлка желаний»
Каждый может сделать подарок ребенку
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел прямую линию
Сегодня, 10:03
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел прямую линию
Собрали главные обещания

Реклама на сайте