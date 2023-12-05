В ноябре россияне открыли вклады на 4,4 млрд рублей в РНКБ

Краснодарский край

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  • SIN_9986 © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    SIN_9986 © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) зафиксировал максимальный рост портфеля вкладов розничных клиентов с начала года

В ноябре клиенты РНКБ оформили более 28 тыс. вкладов.

Портфель депозитов в РНКБ превысил 94,7 млрд рублей. Это на 46% больше, чем в октябре, и на 31% выше, чем в сентябре 2023 года. Показатель превышает и прирост депозитов в марте 2022 года (4,17 млрд рублей).

«Наши клиенты используют вклады не только как инструмент для хранения средств, но и как возможность получения дополнительного дохода. Мы предлагаем широкую линейку депозитов с разными сроками и разными возможностями, чтобы клиент мог выбрать максимально удобный для него», — говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

С 3 ноября вслед за повышением ключевой ставки ЦБ РФ РНКБ повысил доходность по депозитам до 13,2% в зависимости от срока и типа вклада. Подробнее узнать условия оформления каждого депозита можно на официальном сайте банка в разделе «Вклады и счета».

В Краснодарском крае лишь 6,4% зарплат выше 100 тыс. рублей в месяц:

Все вклады в банке РНКБ можно открыть самостоятельно в мобильном приложении «РНКБ 24/7». В ноябре без посещения офиса клиенты оформили 78% общего числа депозитов.

Как писали Юга.ру, средний ежемесячный доход жителя Краснодарского края приближается к 50 тыс. рублей.

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