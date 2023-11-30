Ейск остался без воды и света, а Новороссийск — без отопления. Узнали подробности

В Ейске из-за аварии весь город остался без воды. В Новороссийске частично отключили отопление

30 ноября официальный телеграм-канал теплосетей Новороссийска сообщил , что из-за устранения утечки на улице Цедрика подачу тепла приостановили 759 жителям. Его обещают восстановить через несколько часов.

Отопление отключили по адресам:

Губернского, 41, 43, 50, 52;

Маркса, 42;

Мира, 49, А, Б, 51;

Набережная, 19, 21, 23, 25;

Толстого, 1;

Цедрика, 4;

детсад № 11.

Телеграм-канал «МЦУ Новороссийск» также рассказал, что в связи с ремонтом сетевого насоса с 13:00 теплоснабжение от котельной 9-го микрорайона города приостановлено. Тепло также обещают дать через несколько часов.

Без ресурса остались:

Волгоградская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32;

Золотаревского, 2, 2а, 4, 8, 10, 12;

Куникова, 92, 92а, 92б, 94, 102, 104;

Малоземельская, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 14а;

Мысхакское шоссе, 46, 50, 52, 54, 56;

МАУ ДО ДООСЦ «Надежда»;

детский сад № 66;

СОШ № 12.

30 ноября пресс-служба мэрии Ейска рассказала об аварии на двух линиях электроснабжения. В связи с этим свет отключили во второй взрослой поликлинике, многоквартирных домах по улице Баррикадной и других районах города. Причины аварии и время устранения пока неизвестны.

Из-за отключения электронасоса без воды остался весь Ейск. Ресурс вернут, когда возобновится подача электричества и заработают насосы.

Напомним, что 26 ноября во время урагана, настигшего Краснодарский край и Крым, без света остались около полумиллиона человек.