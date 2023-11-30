Ейск остался без воды и света, а Новороссийск — без отопления. Узнали подробности

Краснодарский край

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  • © Фото kaboompics с сайта pixabay.com
    © Фото kaboompics с сайта pixabay.com

В Ейске из-за аварии весь город остался без воды. В Новороссийске частично отключили отопление

30 ноября официальный телеграм-канал теплосетей Новороссийска сообщил, что из-за устранения утечки на улице Цедрика подачу тепла приостановили 759 жителям. Его обещают восстановить через несколько часов.

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Отопление отключили по адресам:

  • Губернского, 41, 43, 50, 52;
  • Маркса, 42;
  • Мира, 49, А, Б, 51;
  • Набережная, 19, 21, 23, 25;
  • Толстого, 1;
  • Цедрика, 4;
  • детсад № 11.

Телеграм-канал «МЦУ Новороссийск» также рассказал, что в связи с ремонтом сетевого насоса с 13:00 теплоснабжение от котельной 9-го микрорайона города приостановлено. Тепло также обещают дать через несколько часов.

Без ресурса остались:

  • Волгоградская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32;
  • Золотаревского, 2, 2а, 4, 8, 10, 12;
  • Куникова, 92, 92а, 92б, 94, 102, 104;
  • Малоземельская, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 14а;
  • Мысхакское шоссе, 46, 50, 52, 54, 56;
  • МАУ ДО ДООСЦ «Надежда»;
  • детский сад № 66;
  • СОШ № 12.

30 ноября пресс-служба мэрии Ейска рассказала об аварии на двух линиях электроснабжения. В связи с этим свет отключили во второй взрослой поликлинике, многоквартирных домах по улице Баррикадной и других районах города. Причины аварии и время устранения пока неизвестны.

Из-за отключения электронасоса без воды остался весь Ейск. Ресурс вернут, когда возобновится подача электричества и заработают насосы.

Напомним, что 26 ноября во время урагана, настигшего Краснодарский край и Крым, без света остались около полумиллиона человек.

Водоснабжение Ейский район ЖКХ Новороссийск Отопительный сезон

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