Ейск остался без воды и света, а Новороссийск — без отопления. Узнали подробности
В Ейске из-за аварии весь город остался без воды. В Новороссийске частично отключили отопление
30 ноября официальный телеграм-канал теплосетей Новороссийска сообщил, что из-за устранения утечки на улице Цедрика подачу тепла приостановили 759 жителям. Его обещают восстановить через несколько часов.
«Кормлю ребенка под одеялом»:
Отопление отключили по адресам:
- Губернского, 41, 43, 50, 52;
- Маркса, 42;
- Мира, 49, А, Б, 51;
- Набережная, 19, 21, 23, 25;
- Толстого, 1;
- Цедрика, 4;
- детсад № 11.
Телеграм-канал «МЦУ Новороссийск» также рассказал, что в связи с ремонтом сетевого насоса с 13:00 теплоснабжение от котельной 9-го микрорайона города приостановлено. Тепло также обещают дать через несколько часов.
Без ресурса остались:
- Волгоградская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32;
- Золотаревского, 2, 2а, 4, 8, 10, 12;
- Куникова, 92, 92а, 92б, 94, 102, 104;
- Малоземельская, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 14а;
- Мысхакское шоссе, 46, 50, 52, 54, 56;
- МАУ ДО ДООСЦ «Надежда»;
- детский сад № 66;
- СОШ № 12.
30 ноября пресс-служба мэрии Ейска рассказала об аварии на двух линиях электроснабжения. В связи с этим свет отключили во второй взрослой поликлинике, многоквартирных домах по улице Баррикадной и других районах города. Причины аварии и время устранения пока неизвестны.
Из-за отключения электронасоса без воды остался весь Ейск. Ресурс вернут, когда возобновится подача электричества и заработают насосы.
Напомним, что 26 ноября во время урагана, настигшего Краснодарский край и Крым, без света остались около полумиллиона человек.