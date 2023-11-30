«Ростелеком» внедрил функцию озвучивания сообщений в цифровую платформу для бизнеса

«Ростелеком» расширил возможности платформы цифровых коммуникаций для бизнеса «Виртуальная АТС»

Новый модуль на базе технологии Text-to-Speech (TTS) автоматически преобразовывает текст в голосовые сообщения. Сервис автоматизирует опросы и телемаркетинг, позволяя увеличить эффективность взаимодействия с клиентами и партнерами.

Модуль уже доступен для всех пользователей платформы ВАТС «Ростелекoма» в личном кабинете. Для перевода текста в голос нужно сделать всего пару кликов: пользователь вводит свой текст в специальное окно или загружает текстовый файл и получает готовую запись. Такой функционал существенно сокращает время на подготовку маркетинговых кампаний, телефонных опросов, помогает оперативно информировать участников программ лояльности и вести другие коммуникации с клиентами. Голосовые сообщения также можно использовать для создания IVR-меню на телефонных номерах клиентов услуги «Виртуальная АТС».

«Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты получали максимальную пользу от использования технологий, которые лежат в основе наших продуктов и услуг. Запуск модуля TTS является еще одним шагом в этом направлении. Мы уверены, что новый инструмент будет полезен для многих компаний, поможет им сэкономить время и ресурсы», — сказала директор продуктового офиса «Телефония» ПАО «Ростелеком» Елена Нечай.

Платформа цифровых коммуникаций «Виртуальная АТС» — одно из самых востребованных решений в линейке цифровых сервисов для бизнеса, которые предлагает «Ростелеком». Компания лидирует на российском рынке по количеству клиентов виртуальной АТС. На платформе внедрены аналитика речи, колтрекинг, авторизация по звонку и другие интеллектуальные функции. ВАТС доступна по сервисной модели IaaS/PaaS и в виде гибридного решения, которое иcпользует инфраструктуру заказчика.