Россияне оплатили 1,5 млрд рублей имущественных налогов в банке РНКБ

С 1 июля 2023 года клиенты РНКБ (входит в Группу ВТБ) внесли более 326 тыс. платежей за налог на имущество на общую сумму 1,5 млрд рублей

До 1 декабря 2023 года россияне должны оплатить имущественные налоги за 2022 год. Клиенты банка РНКБ уже внесли более 2,2 млрд рублей с начала года. Средний чек платежа — 4496 рублей.

Больше 80% налоговых платежей клиенты РНКБ совершили в мобильном приложении и интернет-банке. Таким же способом можно оплатить штрафы, услуги ЖКХ, мобильной связи и нескольких тысяч предприятий Крыма, Севастополя, Краснодарского края и других регионов России.