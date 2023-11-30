Россияне оплатили 1,5 млрд рублей имущественных налогов в банке РНКБ
С 1 июля 2023 года клиенты РНКБ (входит в Группу ВТБ) внесли более 326 тыс. платежей за налог на имущество на общую сумму 1,5 млрд рублей
До 1 декабря 2023 года россияне должны оплатить имущественные налоги за 2022 год. Клиенты банка РНКБ уже внесли более 2,2 млрд рублей с начала года. Средний чек платежа — 4496 рублей.
Больше 80% налоговых платежей клиенты РНКБ совершили в мобильном приложении и интернет-банке. Таким же способом можно оплатить штрафы, услуги ЖКХ, мобильной связи и нескольких тысяч предприятий Крыма, Севастополя, Краснодарского края и других регионов России.
Читайте также:
«Количество дистанционных платежей в банке постоянно увеличивается, все больше клиентов предпочитают пользоваться банковскими услугами без визита в офис. В нашем мобильном приложении можно оплачивать налоги в том числе и с помощью QR-кода на квитанции, благодаря чему реквизиты не требуется вводить вручную, они подгружаются автоматически», — говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.
Как писали Юга.ру, в октябре 2023 года пользователи интернет-банка и мобильного приложения РНКБ впервые совершили более 20 млн платежей за месяц на 65 млрд рублей. Это абсолютный рекорд за все время существования дистанционных каналов обслуживания клиентов в РНКБ.