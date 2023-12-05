Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Ржавчина и кость»

Это экранизация одноимённого сборника рассказов Крэйга Дэвидсона. Лента вошла в основную конкурсную программу 65-го Каннского кинофестиваля, чтобы побороться за «Золотую пальмовую ветвь», но уступила эту кинематографическую награду фильму «Любовь» Михаэля Ханеке.

Али остается один без жилья и денег, зато с пятилетним сыном, которого совсем не знает. Он перебирается на юг Франции к своей сестре. Жизнь начинает налаживаться, он устраивается на работу вышибалой в ночном клубе. Там судьба сталкивает его со Стефани, которая работает дрессировщицей касаток. Однажды представление завершается трагедией.

После показа зрители смогут обсудить увиденное на экране с ведущим мероприятия.

Начало в 17:30. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — пожертвования от 200 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (952) 860-88-26.