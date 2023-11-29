«Ростелеком» покажет виртуальные картины по сюжетам русских сказок на своей первой IT-конференции

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Вся Россия

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  • © Фото freepik на ru.freepik.com
    © Фото freepik на ru.freepik.com

8 декабря на ИТ-конференции Rostelecom Tech Day провайдер объединит технологии и искусство

На Rostelecom Tech Day (RTD2023) помимо новых отечественных IT-решений гостям представят виртуальную арт-галерею — уникальную коллекцию цифровых картин по мотивам русских сказок: «Витязь на распутье», «Иван царевич на сером волке», «По щучьему велению», «Золотой петушок», «Три богатыря», «Гусляры», «Емеля» и другие. Сюжеты классических полотен оживит и сделает современными искусственный интеллект.

В рамках культурной программы на RTD2023 пройдет встреча со специальным гостем конференции Артемом Ткачом — цифровым художником, основателем творческого объединения 42 Artists. Артем специализируется на компьютерной графике, сотрудничает с российскими и международными брендами, а его 42 Artists — первое в СНГ объединение NFT-художников. Участники мероприятия смогут узнать все об ультрасовременном крипто-искусстве из первых уст.

Прямая трансляция с места событий будет доступна на сайте мероприятия без регистрации. 

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Современные технологии влияют на искусство с помощью самых разных инструментов. Например, технологии виртуальной и дополненной реальности позволяют художникам генерировать впечатляющие интерактивные пространства, вовлекающие зрителя в виртуальный мир. 3D-печать помогает современным скульпторам создавать сложные произведения, которые раньше было невозможно воплотить в реальности. Технологии обработки данных и искусственный интеллект породили новые формы искусства, базирующиеся на автоматизации процессов и математических алгоритмах.

Но идет и встречный процесс — искусство влияет на технологии и стимулирует их развитие. {удожественные принципы применяют в дизайне интерфейсов, а арт-проекты воздействуют на виртуальные миры, открывая новые эстетические тенденции и визуальные стили. Художники и дизайнеры экспериментируют с новыми алгоритмами и устройствами, исследуют их возможности и обогащают технологии концептуальными идеями. 

Как писали Юга.ру, «Ростелеком» увеличил инвестиции в отечественное программное обеспечение до 90%.

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IT Искусство Ростелеком Технологии

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