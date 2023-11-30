Рибай и филе миньон с бесплатной доставкой: «Агрокомплекс» запустил онлайн-магазин премиальной говядины
На сервисе labinskbeef.ru можно оформить предзаказ мраморной говядины по индивидуальным параметрам с доставкой напрямую с мясокомбината
В интернет-магазине можно выбрать:
- стейки стриплойн, рибай, оссобуко и филе миньон;
- антрекоты на кости и без;
- вырезку и ромштекс;
- отрубы мраморной говядины разной степени мраморности и многое другое.
Заказать премиальную говядину можно на сайте labinskbeef.ru. Для этого нужно добавить товары в корзину, а затем выбрать место получения заказа, проверить выбранные позиции и нажать кнопку «Оформить заказ». Сумма покупки может незначительно отличаться от суммы товаров в корзине, так как в основном мясо — весовой товар. Оплатить заказ на сайте можно банковской картой, доставка бесплатная.
Узнать подробности о продукции и заказе в магазине можно на горячей линии: 8-800-250-8-925.
В 2022 году «Агрокомплекс» произвел более 1000 тонн мясных изделий Labinsk beef. Как объясняет руководитель сервиса labinskbeef.ru Станислав Глазунов, даже в южных мясных лавках говядина премиального качества, по сравнению с другими видами мяса, встречается нечасто. «При этом «Агрокомплекс» — прямой производитель и поставщик высококачественного мяса и готов насыщать рынок такой продукцией. На нашем сайте покупатель может заказать мясо мраморной говядины в нужном объеме прямо с выселковского мясокомбината. После вызревания в специальной камере на производстве говядину доставят в один из магазинов фирменной розничной сети «Агрокомплекс Выселковский». А в крупных городах возможна доставка домой», — рассказал Станислав Глазунов.
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Для создания продукции под брендом Labinsk beef «Агрокомплекс» выращивает бычков абердин-ангусской породы. До полугодовалого возраста они свободно пасутся на полях экологически чистого предгорного района Кубани. Корм из свежей травы помогает животным получить максимум питательных веществ, а высокоэнергетический зерновой рацион дает откормочные качества и жировую прослойку, образующие мраморность. Созревая несколько недель в холодильной камере, под воздействием ферментов мясо проявляет характерный мраморный рисунок и становится нежнее. Во время тепловой обработки жировые прослойки тают, а стейк наполняется соком, приобретает мягкость и неповторимый вкус, который так ценят гурманы во всем мире.
Как писали Юга.ру, «Агрокомплекс» обновит дизайн упаковки колбас и других мясных изделий.
Реклама. АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва. 353100, Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1. ОГРН 1022303554635