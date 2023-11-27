Отель Mercure на курорте «Роза Хутор» откроется под новым брендом

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

С 1 декабря четырехзвездочная гостиница Mercure в горах Сочи будет работать под названием «Эрбелия от Васта, Роза Хутор»

Международная компания Accor не продлила договор управления отелем Mercure. Теперь он перешел в ведение российского оператора «Васта Отель Менеджмент» и будет работать под брендом «Эрбелия от Васта» (Erbelia by Vasta). 

Как объясняет исполнительный директор «Васта Отель Менеджмент» Ольга Авдеева, смена названия никак не повлияет на исполнение обязательств перед гостями и партнерами. Отель сохранит четырехзвездочный уровень, соответствующий ему набор услуг и привилегии для постоянных гостей. Во главе управленческой команды в должности генерального менеджера продолжит работать Анахита Ардвисура (руководит отелем с 2021 года).

В ближайшее время в отеле проведут полный ребрендинг, а в интерьер лобби и ресторана добавят элементы дизайна нового бренда.

Как отметил директор департамента гостиничной недвижимости курорта «Роза Хутор» Сергей Киселев, «Васта Отель Менеджмент» уже управляет трехзвездочным отелем «Азимут Парк Отель Фристайл», апартаментами «Вальсет» и гостиницами в Ярославской и Тверской областях. «Уверен, что отель «Эрбелия от Васта, Роза Хутор» будет отличаться изысканным стилем, полной клиентоориентированностью и отличным сервисом», — добавил он.

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1 декабря в честь ребрендинга отеля гостей ждут розыгрыш подарков, приветственные напитки и вкусные комплименты, а постоянных посетителей — приятные сюрпризы в номерах. 

Проживание в гостинице «Эрбелия от Васта» можно забронировать на официальных сайтах отеля или курорта «Роза Хутор», в агрегаторах и турагентствах.

Отель расположен в Роза Долине (540 метров над уровнем моря) на набережной Лаванда, 4. Из 153 номеров открываются виды на реку Мзымта и горы. Здесь работают ресторан европейской кухни, спа с бассейном и хаммамом, фитнес-зал, 5 конференц-залов, детский центр, комната для хранения горнолыжного оборудования. 

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

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