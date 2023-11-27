Отель Mercure на курорте «Роза Хутор» откроется под новым брендом

С 1 декабря четырехзвездочная гостиница Mercure в горах Сочи будет работать под названием «Эрбелия от Васта, Роза Хутор»

Международная компания Accor не продлила договор управления отелем Mercure. Теперь он перешел в ведение российского оператора «Васта Отель Менеджмент» и будет работать под брендом «Эрбелия от Васта» (Erbelia by Vasta).

Как объясняет исполнительный директор «Васта Отель Менеджмент» Ольга Авдеева, смена названия никак не повлияет на исполнение обязательств перед гостями и партнерами. Отель сохранит четырехзвездочный уровень, соответствующий ему набор услуг и привилегии для постоянных гостей. Во главе управленческой команды в должности генерального менеджера продолжит работать Анахита Ардвисура (руководит отелем с 2021 года).