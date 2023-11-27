Сбер и администрация Краснодара обсудили трансформацию городской среды с помощью искусственного интеллекта

Сбер рассказал администрации Краснодара и региональным министерствам о возможностях искусственного интеллекта для трансформации региона

На дизайн-сессии команды экспертов обсудили применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в государственном управлении, образовании, экологии, здравоохранении, транспортной логистике и жилищно-коммунальном хозяйстве. Итогом работы стали конкретные предложения для цифровой трансформации региона.

На искусственный интеллект можно переложить множество рутинных процессов. Это полноценный инструмент для решения вопросов в каждой из отраслей.

По данным экспертов Сбера, эффективность процессов после внедрения технологий ИИ увеличивается в 5–7 раз. В своей работе их уже применяют 45% предпринимателей, а 72% пользуются ими в личных целях.

Глава Краснодара Евгений Наумов: «Для качественного обеспечения комфортной жизни краснодарцев необходимо взаимодействие администрации и бизнеса. Современное и очень полезное мероприятие организовал Сбербанк. Тема очень актуальная — искусственный интеллект. Ведь он всё больше и больше входит в нашу жизнь и пора внедрять его для создания ещё более удобной городской среды. Как сказал президент России Владимир Владимирович Путин, с внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение — да во все сферы нашей жизни, человечество начинает новую главу своего существования».

Администрация краевого центра совместно со Сбером уже реализовали проект с участием искусственного интеллекта — пропускной режим по биометрии. Чтобы попасть в администрацию города, теперь не нужен бумажный или пластиковый пропуск. Терминал сканирует лицо посетителя и, если он есть в базе данных, открывает доступ в здание.

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Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко: «Искусственный интеллект — это важнейшая составляющая современной жизни, которая определит дальнейшую стратегию развития страны, её экономики, качества жизни россиян. Сбер как первопроходец внедрения этой технологии задаёт тренд отечественным компаниям, организациям, обществу. Мы уже реализовали в крае ряд проектов с участием ИИ. Среди них «умная остановка», «социальная карта жителя», «оплата улыбкой». По словам управляющего Краснодарским отделением Сбера, в настоящее время в регионе внедряют и другие сервисы на основе ИИ — для туристической, транспортной отраслей и здравоохранения.