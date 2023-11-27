Глава Адыгеи ответит на вопросы жителей республики в прямом эфире

7 декабря в 19:00 состоится «Прямая линия» с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым

Трансляцию «Прямой линии» покажут телеканалы «Россия 24» и «Кавказ 24», сайт ГТРК «Адыгея» и платформа «Смотрим».

«В эфире ГТРК «Адыгея» я отвечу на интересующие вас вопросы, помогу разобраться с волнующими проблемами и расскажу о планах на будущий год. Уже сегодня наша команда начинает принимать ваши вопросы и обращения. Опыт прошлого года показал, что многим жителям региона было удобно задавать вопросы через службу 122. Операторы колл-центра будут принимать обращения ежедневно — с 8:00 до 20:00 в будни, с 8:00 до 14:00 в выходные», — рассказал Мурат Кумпилов.

Оставить обращение главе региона можно на горячей линии 122 (с 08:00 до 20:00 ежедневно), в чат-боте в Telegram или на электронной почте kumpilov-online@mail.ru. К обращению можно прикрепить дополнительные файлы — фото, видео, аудио, текстовые документы.

«Всем обращениям, которые мы не успеем обсудить в рамках отведенного на эфир времени, уделим внимание в рабочем порядке. Передам поручения всем ответственным ведомствам и муниципалитетам. Каждое обращение будет находиться на контроле», — подчеркнул глава Адыгеи.