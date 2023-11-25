Фестиваль Сочи Парка получил Гран-при премии Russian Event Awards

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы Сочи Парка
    © Фото пресс-службы Сочи Парка

Сочи Парк получил Гран-при международной премии за организацию тематического фестиваля

Ежегодный тематический фестиваль Сочи Парка «День рождения Бабы Яги» получил Гран-при международной премии Russian Event Awards. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Фестиваль получил награду в номинации «Национальное событие». Основатель премии Геннадий Шаталов сказал, что отметит день рождения Бабы Яги в своем календаре в 2024 году.

«Мы старались, чтобы наш уникальный семейный праздник остался ярким впечатлением в памяти наших гостей, и очень приятно, что работу всей нашей огромной команды оценили по достоинству и профессионалы индустрии», — отметила генеральный директор Сочи Парка Людмила Кузнецова.

Как писали Юга.ру, с 2024 года в Сочи начнут проводить кинофестиваль «КиноБраво». В программу войдут лучшие фильмы стран БРИКС, а вход будет бесплатным.

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Фестиваль Сочи Парка получил Гран-при премии Russian Event Awards
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