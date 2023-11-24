В Юбилейном микрорайоне Краснодара на выходные отключат отопление и горячую воду
В «Краснодартеплоэнерго» рассказали об отключении горячей воды и отопления в ЮМР на выходных
23 ноября компания «Краснодартеплоэнерго» сообщила в телеграм-канале, что на улице Думенко в Юбилейном микрорайоне обнаружили утечку. В связи с этим на выходных в ЮМР отключат горячую воду и отопление.
«Кормлю ребенка под одеялом»:
«Чтобы не отключать отопление в прохладную погоду и не подвергать людей неудобствам, а также не оставлять детей из садиков и школ в холодных помещениях, устранять слабое место будут на выходных. Тем более в субботу и воскресенье ожидается потепление почти до 20 °С», — говорится в сообщении.
По данным из соцсетей, пик работ придется на пятницу после обеда до первой половины дня субботы.
Ограничения не коснутся потребителей:
- микрорайона Вавилова;
- учхоз Кубань;
- улицы Лукьяненко;
- Славянского микрорайона;
- больничного комплекса ККБ-2.
Как писали ранее Юга.ру, 15 ноября замглавы Краснодара рассказал о ситуации с отоплением в городе. Подробности читайте здесь.