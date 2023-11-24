В Юбилейном микрорайоне Краснодара на выходные отключат отопление и горячую воду

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Туподар» https://t.me/typodar/35471
    © Скриншот из телеграм-канала «Туподар» https://t.me/typodar/35471

В «Краснодартеплоэнерго» рассказали об отключении горячей воды и отопления в ЮМР на выходных

23 ноября компания «Краснодартеплоэнерго» сообщила в телеграм-канале, что на улице Думенко в Юбилейном микрорайоне обнаружили утечку. В связи с этим на выходных в ЮМР отключат горячую воду и отопление. 

«Кормлю ребенка под одеялом»:

«Чтобы не отключать отопление в прохладную погоду и не подвергать людей неудобствам, а также не оставлять детей из садиков и школ в холодных помещениях, устранять слабое место будут на выходных. Тем более в субботу и воскресенье ожидается потепление почти до 20 °С», — говорится в сообщении.

По данным из соцсетей, пик работ придется на пятницу после обеда до первой половины дня субботы. 

Ограничения не коснутся потребителей:

  • микрорайона Вавилова;
  • учхоз Кубань;
  • улицы Лукьяненко; 
  • Славянского микрорайона;
  • больничного комплекса ККБ-2.

Как писали ранее Юга.ру, 15 ноября замглавы Краснодара рассказал о ситуации с отоплением в городе. Подробности читайте здесь.

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