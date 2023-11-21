В Сочи разыгрался шторм, но смелые туристы продолжают купаться

20 ноября в море в Сочи образовался шторм. В соцсетях поделились кадрами непогоды

Пресс-служба мэрии Сочи предупредила о сильном ветре на курорте в ближайшие дни. Вечером 20 ноября он усилился до 25 м/c, а 22 ноября порывы будут достигать 15-17 м/с.

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Жителей и гостей Сочи просят соблюдать правила безопасности, а в случае ЧС звонить 112.



Из-за сильного ветра вечером 20 ноября в море в Сочи разыгрался шторм. В соцсетях пишут, что непогода смыла несколько пляжей, однако нашлись желающие искупаться в бушующей стихии. О неспокойном море 20 и 21 ноября предупреждали синоптики.