Пользователи Авито смогут добавлять к объявлениям видеоролики

На Авито можно разместить видеообложку для объявления без предварительной загрузки видео на внешние видеохостинги

Платформа открыла возможность всем пользователям размещать видеоролики длительностью до 3 минут. Видео будет проигрываться прямо в результатах поиска. В объявлении оно займёт первое место в галерее — перед фото.

На Авито размещено более 170 млн активных объявлений, а ежедневная аудитория превышает 19 млн пользователей. Видео в объявлении «оживляют» товар — так он становится более привлекательным, помогают снимать ответы на многие потенциальные вопросы и увеличивают доверие к продавцу. По статистике Авито, объявления с видео получают на 10% больше звонков и сообщений.

Для пользователей доступна инструкция по правильной съемке видеоролика: как выставить свет, настроить экспозицию и фокус, построить композицию, подсветить важные детали и, при желании, даже сделать базовый монтаж, наложить озвучку или добавить субтитры.

© Изображение пресс-службы Авито

Каждый пользователь, добавивший видеоролик к объявлению, автоматически становится участником конкурса с ценными призами: 1 место — iPhone 14 Pro;

2 и 3 места — стабилизатор для съёмки видео;

4 и 5 места — штатив с лампой.

В конкурсе участвуют категории*: «Электроника»,

«Одежда, обувь, аксессуары»,

«Детская одежда и обувь».

Конкурс продлится с 20 ноября по 20 декабря. Победителей выберут 22 декабря с помощью рандомайзера. Чем больше динамичных объявлений с видеоконтентом, тем выше шансы на победу.

«Авито является крупнейшей платформой шоппинга с социальным взаимодействием людей, где каждую секунду совершается более десяти сделок. Уже стало привычным просматривать вертикальные видеоролики и совершать покупки онлайн, поэтому мы решили объединить два тренда на одной платформе. Функционал даёт возможность покупателям тщательнее ознакомиться с предложением в привычном формате, а продавцам — сделать объявление уникальным и выделить его из общей ленты объявлений», — комментирует директор по продукту для частных пользователей Виталий Туманов.

*если в объявлении включена доставка