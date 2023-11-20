Краснодарская художница победила во Всероссийском изобразительном диктанте

19 ноября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что в данном конкурсе участвовали 20 тыс. художников из всех регионов РФ. Победу одержала Ольга Кондратенко. Ей достался главный приз — бесплатная путевка на тринадцатую смену в детский центр «Артек».

Ольга не раз побеждала в изобразительных конкурсах и олимпиадах разного уровня. Также она получает городскую стипендию для одаренных детей, которые занимаются дополнительным образованием.



«Победа Ольги в конкурсе является важным достижением как для детской школы искусств, так и индивидуальным достижением, которое учитывается при поступлении в средние и высшие профессиональные учреждения», — отметила начальник управления культуры Краснодара Ирина Удовицкая.



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