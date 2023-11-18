Анапчанка стала «Первой вице-миссис Европа»

18 ноября в Стамбуле завершился конкурс красоты «Миссис Европа», второе место на котором заняла 40-летняя Юлия Шевченко из Анапы — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу конкурса «Миссис Россия Вселенная».

Этот конкурс проходит независимо от схожего в плане названия «Мисс Вселенная» и отличается от него возрастом участниц — стать «миссис» того или иного региона предлагается женщинам более старшего возраста.

По данным журнала Voice, Юлия Шевченко три года подряд выигрывала в Анапе местные конкурсы «Предприниматель года» и «Женщина года». ТАСС добавляет к этому, что новоиспеченная «Первая вице-миссис Европа» управляет несколькими отелями в Краснодарском крае, занимается дизайном интерьеров, имеет удостоверение пилота малой авиации и состоит в партии «Единая Россия».

«Опыт крайне полезный», — приводит слова Юлии Шевченко Voice. — «Возможно, это не последний конкурс красоты в моей жизни».

Ранее на этой неделе в Новороссийске прошел конкурс на лучшего отельного шеф-повара.