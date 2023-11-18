В Сочи перекроют движение в связи с крестным ходом

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок. ЮГА.ру
    © Елена Синеок. ЮГА.ру

19 ноября несколько улиц в центре Сочи закроют для транспорта, чтобы провести крестный ход

С 9:00 до 14:00 19 ноября в Центральном районе Сочи будут закрыты для автомобильного движения улицы Виноградная, Егорова, Москвина, Несебрская, Поярко, а также часть Курортного проспекта — об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Машины на перечисленных транспортных артериях будет запрещено парковать даже в специально предназначенных для этого местах.

Перекрытие связано с тем, что на воскресенье запланирован крестный ход в честь именин святого покровителя Сочи — архангела Михаила.

В 10:00 в кафедральном соборе Святого князя Владимира на улице Виноградной начнётся торжественный молебен, после чего в 12:00 крестный ход двинется по маршруту Виноградная ул. — ул. Егорова — Курортный проспект — ул. Поярко — Несебрская ул. — ул. Москвина — храм Святого Михаила Архангела.

  • Маршрут движения крестного хода в Сочи 19 ноября 2023 г. © Скриншот публикации на сайте администрации Сочи, Sochi.ru
    Маршрут движения крестного хода в Сочи 19 ноября 2023 г. © Скриншот публикации на сайте администрации Сочи, Sochi.ru

Напомним, что ранее на этой неделе мэрия Анапы решила запретить кататься на электросамокатах по набережной, а в окрестностях Сочи спрятали 10 тысяч котлет.

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