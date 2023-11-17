Риелторы из Казани оценили проекты ГК ТОЧНО в Краснодаре

Делегация риелторов Казани посетила Краснодар и оценила жилые комплексы ГК ТОЧНО (генеральный директор — Николай Амосов)

50 представителей 11 агентств недвижимости из Татарстана приехали в южную столицу для обмена опытом. Одна из целей мероприятия — знакомство специалистов сферы недвижимости с городом.

Сотрудники ТОЧНО организовали для гостей экскурсию по своим объектам, показали застройку в спальных районах и историческом центре Краснодара, рассказали о своих самых успешных девелоперских и маркетинговых проектах.

Жители других регионов страны рассматривают Краснодарский край не только как место благоприятное для жизни, но и как территорию с наиболее благоприятным инвестиционным климатом.

ГК ТОЧНО создает внутри своих комплексов полноценную среду с развитой инфраструктурой. На объектах застройщика казанские риелторы смогли увидеть яркий пример комплексной застройки территории.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

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В пресс-службе ГК ТОЧНО отметили важность работы девелопера в тандеме с агентствами недвижимости, где обмен опытом — одна из ключевых точек взаимодействия.

Это не первая делегация из Татарстана, посетившая Краснодар. В июне этого года ГК ТОЧНО организовала двухдневный архитектурный тур по южной столице для представителей управления градостроительства Казани во главе с главным архитектором Ильсияр Тухватуллинной.