В Индии покажут работы краснодарского художника и путешественника Сергея Дудко

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  • Художник и путешественник Сергей Дудко © Скриншот фото из письма от Краснодарского регионального отделения Русского географического общества
    Художник и путешественник Сергей Дудко © Скриншот фото из письма от Краснодарского регионального отделения Русского географического общества

Русское географическое общество представит в Индии выставку картин краснодарского художника Сергея Дудко

Экспозиция получила название «Букет вершин. Великие горы мира». Жители Индии смогут увидеть уникальную коллекцию «портретов» всех 14 восьмитысячников планеты.

«Этим проектом мы хотим познакомить жителей Индии и Непала с творчеством удивительного российского художника Сергея Дудко. Также расскажем о научных и общественных результатах проекта «Русское наследие Гималаев. Продолжение пути». Начали съемки документального фильма «Прогулки в облаках» о творческом наследии российских выдающихся художников, путешественников и исследователей высочайшей горной системы мира и современном проекте Русского географического общества», — отметил руководитель проекта Иван Чайка.

Работы будут демонстрироваться в Российском центре науки и культуры в Нью-Дели.

Сергей Дудко является членом Союза художников России, членом Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, а также мастером спорта СССР, гидом-проводником международного класса, спасателем 1 класса и заслуженным путешественником.

Как писали Юга.ру, в краснодарском магазине обнаружили мозаику 20 века. Она представляет собой орнамент с преобладанием синего, красного и зеленого тонов. На нем изображены дерево и сказочные птицы.

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