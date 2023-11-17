В Индии покажут работы краснодарского художника и путешественника Сергея Дудко

Экспозиция получила название «Букет вершин. Великие горы мира». Жители Индии смогут увидеть уникальную коллекцию «портретов» всех 14 восьмитысячников планеты.

«Этим проектом мы хотим познакомить жителей Индии и Непала с творчеством удивительного российского художника Сергея Дудко. Также расскажем о научных и общественных результатах проекта «Русское наследие Гималаев. Продолжение пути». Начали съемки документального фильма «Прогулки в облаках» о творческом наследии российских выдающихся художников, путешественников и исследователей высочайшей горной системы мира и современном проекте Русского географического общества», — отметил руководитель проекта Иван Чайка.

Работы будут демонстрироваться в Российском центре науки и культуры в Нью-Дели.

Сергей Дудко является членом Союза художников России, членом Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, а также мастером спорта СССР, гидом-проводником международного класса, спасателем 1 класса и заслуженным путешественником.

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