В краснодарском поселке Знаменском достроили два детских сада

15 ноября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал в своем телеграм-канале, что в краснодарском поселке Знаменском достроили два детсада. Один — на 230 мест на улице Демидовской, а второй — на 120 на улице Первомайской.

Первое дошкольное учреждение рассчитано на 12 групп. В нем оборудовали пищеблок, медкабинет, музыкальный и физкультурный залы. На территории также есть игровые комплексы с теневыми навесами. Во втором детсаду предусмотрено шесть групп.



По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, в регионе за последние восемь лет построили 171 детсад. В 2023 году в эксплуатацию ввели 14 таких объектов, до конца года должны сдать еще девять. Всего на Кубани более 1,5 тыс. детсадов. Их посещают около 250 тыс. детей, с которыми работают 27 тыс. педагогов.



Как писали ранее Юга.ру, в краснодарском ЖК «Самолеты» и в районе поселка Колосистого достроили два детсада на 280 и 315 мест.