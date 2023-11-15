Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки по ситуации со стихийной свалкой в Геленджике

Глава СК России поручил доложить о предварительных итогах проверки образования стихийной свалки у реки Адербы в Геленджике

Предыстория: В соцсетях появилась информация о свалке твердых бытовых и строительных отходов в Геленджике, которая возникла в мае 2022 года. Она привела к загрязнению и обмелению соседнего водоема. 28 октября председатель СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на стихийную свалку. СК начал проверку с фиксацией нарушений.

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14 ноября Александр Бастрыкин попросил доложить о результатах проверки на несанкционированной свалке в Геленджике. Об этом сообщает информационный центр СК России.



Свалка появилась в районе реки Адербы. Как пишут в сети, с лета прошлого года земельные участки и зона реки завалены строительным мусором, соседнее озеро исчезло, а горные ручьи через свалку разносят вредные вещества.



Бастрыкин также запросил у руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Андрея Маслова доклад об установленных обстоятельствах и принятых мерах к устранению нарушений.