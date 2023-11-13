В Краснодаре откроется выставка «Точка бифуркации»

Название экспозиции означает самый критический момент, когда малейшее внешнее воздействие способно безвозвратно и кардинально изменить всё.

«Мгновение на распутье, когда варианта осталось всего два: раствориться в хаосе или выйти на новый уровень. Эта зыбкость зафиксирована в работах Сергея Полупанова с точностью, которая ощущается буквально физически», — объяснили в пресс-службе галереи.

Вернисаж состоится 17 ноября в 18:00, вход свободный. В остальные дни стоимость посещения 500 рублей. «Галерея Ларина» находится по адресу улица Октябрьская, 60/1.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском художественном музее имени Коваленко открылась персональная выставка Алексея Апиша «Взрывное чувство». Живопись художника заставляет задуматься над проблемами современности.