В Краснодаре откроется выставка «Точка бифуркации»

Краснодарский край

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  • © Фото Václav Pluhař, unsplash.com
    © Фото Václav Pluhař, unsplash.com

В краснодарской «Галерея Ларина» 17 ноября откроется выставочный проект Сергея Полупанова «Точка бифуркации»

Название экспозиции означает самый критический момент, когда малейшее внешнее воздействие способно безвозвратно и кардинально изменить всё.

«Мгновение на распутье, когда варианта осталось всего два: раствориться в хаосе или выйти на новый уровень. Эта зыбкость зафиксирована в работах Сергея Полупанова с точностью, которая ощущается буквально физически», — объяснили в пресс-службе галереи.

Вернисаж состоится 17 ноября в 18:00, вход свободный. В остальные дни стоимость посещения 500 рублей. «Галерея Ларина» находится по адресу улица Октябрьская, 60/1.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском художественном музее имени Коваленко открылась персональная выставка Алексея Апиша «Взрывное чувство». Живопись художника заставляет задуматься над проблемами современности.

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