В Краснодарском крае Мире и Кире Хаецким необходимо дорогостоящее обследование. Как им помочь?
«Русфонд» собирает средства девочкам с аутизмом из Кореновска на генетическое обследование
Рождение Миры и Киры было сложным. Им не хватало кислорода, а кожа девочек была желтой. Резус-конфликт сестер с мамой повлек за собой аутизм и остановки дыхания во сне.
«До трех лет Мира и Кира так и не заговорили, мы прошли множество консультаций детских неврологов и психиатров. Старшей, Мире, уже диагностирован аутизм, в процессе обследования у нее также выявили кисту головного мозга. А у Киры — аутоподобная симптоматика. Они так и не освоили навыки самообслуживания, часто бывают агрессивными», — поделилась мама девочек Елена Хаецкая.
В Краснодарском крае пятилетней Виоле Ивановой требуется специальное сиденье:
Этой зимой обе девочки перенесли коронавирусную инфекцию и их состояние ухудшилось. Врачи подозревают, что нарушения наследственные и рекомендуют сделать генетические анализы.
«У Миры атипичный аутизм эндогенного генеза с умственной отсталостью, выраженным расстройством экспрессивной речи, с нарушением контроля за функцией тазовых органов, дезадаптацией в основных сферах жизнедеятельности. Апноэ сна. У Киры смешанное специфическое расстройство психического развития с расстройством экспрессивной речи, когнитивными нарушениями, аутоподобной симптоматикой. Обе наблюдаются у психиатра, невролога, педиатра, логопеда, имеют категорию «ребенок-инвалид» в связи с психическими расстройствами. Учитывая семейный анамнез, девочки нуждаются в проведении генетических исследований для уточнения причин заболевания и подбора терапии», — рассказал замглавврача Кореновской центральной районной больницы Сергей Беляев.
Мама воспитывает дочек одна. Своего жилья у них нет, платят аренду. Им сложно самим собрать необходимую сумму. На обследования требуется 291 182 рубля.
Как помочь Мире и Кире?
- отправить пожертвование с банковской карты на странице Миры и Киры Хаецких;
- отправить пожертвование через «Сбербанк онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Миры и Киры Хаецких);
- оплатить с телефона через СПБ;
- через приложение «Русфонда»;
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700,
БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Миры и Киры Хаецких. Без НДС.