В Краснодарском крае Мире и Кире Хаецким необходимо дорогостоящее обследование. Как им помочь?

Краснодарский край

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  • © Фото Миры и Киры Хаецких, предоставлено «Русфондом»
    © Фото Миры и Киры Хаецких, предоставлено «Русфондом»

«Русфонд» собирает средства девочкам с аутизмом из Кореновска на генетическое обследование

Рождение Миры и Киры было сложным. Им не хватало кислорода, а кожа девочек была желтой. Резус-конфликт сестер с мамой повлек за собой аутизм и остановки дыхания во сне.

«До трех лет Мира и Кира так и не заговорили, мы прошли множество консультаций детских неврологов и психиатров. Старшей, Мире, уже диагностирован аутизм, в процессе обследования у нее также выявили кисту головного мозга. А у Киры — аутоподобная симптоматика. Они так и не освоили навыки самообслуживания, часто бывают агрессивными», — поделилась мама девочек Елена Хаецкая.

В Краснодарском крае пятилетней Виоле Ивановой требуется специальное сиденье:

Этой зимой обе девочки перенесли коронавирусную инфекцию и их состояние ухудшилось. Врачи подозревают, что нарушения наследственные и рекомендуют сделать генетические анализы.

«У Миры атипичный аутизм эндогенного генеза с умственной отсталостью, выраженным расстройством экспрессивной речи, с нарушением контроля за функцией тазовых органов, дезадаптацией в основных сферах жизнедеятельности. Апноэ сна. У Киры смешанное специфическое расстройство психического развития с расстройством экспрессивной речи, когнитивными нарушениями, аутоподобной симптоматикой. Обе наблюдаются у психиатра, невролога, педиатра, логопеда, имеют категорию «ребенок-инвалид» в связи с психическими расстройствами. Учитывая семейный анамнез, девочки нуждаются в проведении генетических исследований для уточнения причин заболевания и подбора терапии», — рассказал замглавврача Кореновской центральной районной больницы Сергей Беляев.

Мама воспитывает дочек одна. Своего жилья у них нет, платят аренду. Им сложно самим собрать необходимую сумму. На обследования требуется 291 182 рубля.

Как помочь Мире и Кире?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице Миры и Киры Хаецких;
  • отправить пожертвование через  «Сбербанк онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Миры и Киры Хаецких);
  • оплатить с телефона через СПБ;
  • через приложение «Русфонда»;
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «РУСФОНД»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700,
    БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Миры и Киры Хаецких. Без НДС.
Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Инвалидность Кореновский район Медицина Русфонд

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