В Краснодарском крае Мире и Кире Хаецким необходимо дорогостоящее обследование. Как им помочь?

Рождение Миры и Киры было сложным. Им не хватало кислорода, а кожа девочек была желтой. Резус-конфликт сестер с мамой повлек за собой аутизм и остановки дыхания во сне .



«До трех лет Мира и Кира так и не заговорили, мы прошли множество консультаций детских неврологов и психиатров. Старшей, Мире, уже диагностирован аутизм, в процессе обследования у нее также выявили кисту головного мозга. А у Киры — аутоподобная симптоматика. Они так и не освоили навыки самообслуживания, часто бывают агрессивными», — поделилась мама девочек Елена Хаецкая.