В России состоится ежегодная премия «Завтрак шефа». Участвуют повара из Краснодарского края

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото предоставлено пресс-службой премии «Завтрак шефа»
    © Фото предоставлено пресс-службой премии «Завтрак шефа»

27 ноября в Москве состоится церемония награждения победителей премии «Шеф повар года». «Завтрак шефа»

На ежегодной всероссийской премии поварское сообщество оценивает работу шеф-повара из каждого региона РФ. Церемония награждения победителей состоится в Москве 27 ноября.

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Повара из южных регионов России не вошли в основной шорт-лист, но их можно найти в списке номинантов по федеральном округам, а на сайте — посмотреть, как прошла прошлогодняя церемония.

В 2023 году в ЮФО премия отметила: Андрея Матюху, Анну Еловикову, Илью Захарова, Евгения Козубова, Андрея Кошкодана, Максима Любимова, Галину Самсонову.

Голосование, определяющее лучшего повара, проходит в два этапа. Первый состоялся с 5 мая по 12 августа. После 12 августа за шефов голосуют эксперты по сформированным шорт-листам стартового этапа. 

Напомним, что краснодарский шеф-повар Андрей Матюха попал в десятку лучших в России по версии премии Wheretoeat.

Ранее Юга.ру писали о самых видовых ресторанах Сочи. С их списком можно ознакомиться здесь.

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