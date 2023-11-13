В России состоится ежегодная премия «Завтрак шефа». Участвуют повара из Краснодарского края

Повара из южных регионов России не вошли в основной шорт-лист, но их можно найти в списке номинантов по федеральном округам, а на сайте — посмотреть, как прошла прошлогодняя церемония.



В 2023 году в ЮФО премия отметила: Андрея Матюху, Анну Еловикову, Илью Захарова, Евгения Козубова, Андрея Кошкодана, Максима Любимова, Галину Самсонову.

Голосование, определяющее лучшего повара, проходит в два этапа. Первый состоялся с 5 мая по 12 августа. После 12 августа за шефов голосуют эксперты по сформированным шорт-листам стартового этапа.

Напомним, что краснодарский шеф-повар Андрей Матюха попал в десятку лучших в России по версии премии Wheretoeat.



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