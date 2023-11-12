Росавиация субсидировала рейсы на Кубань и Ставрополье. Пассажиры смогут покупать билеты по специальным тарифам

Краснодарский край, Ставропольский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Росавиация утвердила список субсидированных маршрутов на 2024 год. В перечень попали Сочи, Минводы и Ставрополь

В 2024 году из федерального и регионального бюджетов будут поддержаны 235 авиамаршрутов. В продажу поступят 3,4 млн билетов по специальному тарифу, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В утвержденный перечень попали Сочи, Минеральные Воды и Ставрополь. Субсидии на полеты в эти города получат авиакомпании «Азимут», Red Wings, «Авиапредприятие «Северсталь», «Ямал» и дочка «Аэрофлота» — «Россия». 

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По данным «Ведомостей», на субсидирование выделят 8,1 млрд рублей. Значительную часть софинансирования получили рейсы из разных городов России в Сочи.

Отмечается, что прежде всего Росавиация рассматривала запросы на рейсы в города Дальнего Востока, затем в труднодоступные города и заявки эксплуатантов российских самолетов SJ100. Только после этого обрабатывали запросы от других перевозчиков. Так больше всех пострадала компания S7, получившая всего 300 млн рублей.

Напомним, в начале октября российские авиакомпании попросили индексировать программу субсидирования или повысить стоимость билетов. Дело в том, что размер софинансирования и тарифы на внутренние перевозки не менялись уже 10 лет. По данным S7, внутренний рейс окупается только при загрузке более 85%.

В основном перевозчики говорили о рейсах между региональными аэропортами в обход Москвы, маршрутами между Крымом, Калининградом и Дальним Востоком. 

Авиация Аэропорты субсидии

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