В Геленджике завершают рекультивацию мусорного полигона. На месте свалки хотят сделать парк

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Свалку в Кабардинке почти полностью рекультивировали. Закончить работы должны до конца года

В Кабардинке заканчивают рекультивацию мусорного полигона. Специалисты работают на объекте в две смены, рассказали в пресс-службе администрации Кубани.

Подрядчик уже выполнил работы по формированию и уплотнению откосов тела полигона и уложил газодренажный слой. Сейчас на объекте формируют рекультивационный экран, укладывают геомембрану и третий слой геотекстиля.

На некоторых участках уже начали высаживать травянистую растительность. Это последний этап рекультивационных работ.

Ранее Юга.ру писали, что площадь свалки в Кабардинке составляет 17,2 га. За время существования полигон накопил 1,6 млн тонн отходов.

В 2022 году рекультивацию свалки оценили в 756 млн рублей. Работы должны закончить до конца 2023 года. В будущем на месте свалки может появиться парк в честь Федора Конюхова. 

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В Геленджике завершают рекультивацию мусорного полигона. На месте свалки хотят сделать парк
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