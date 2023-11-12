В Геленджике завершают рекультивацию мусорного полигона. На месте свалки хотят сделать парк

Свалку в Кабардинке почти полностью рекультивировали. Закончить работы должны до конца года

В Кабардинке заканчивают рекультивацию мусорного полигона. Специалисты работают на объекте в две смены, рассказали в пресс-службе администрации Кубани.

Подрядчик уже выполнил работы по формированию и уплотнению откосов тела полигона и уложил газодренажный слой. Сейчас на объекте формируют рекультивационный экран, укладывают геомембрану и третий слой геотекстиля.

На некоторых участках уже начали высаживать травянистую растительность. Это последний этап рекультивационных работ.

Ранее Юга.ру писали, что площадь свалки в Кабардинке составляет 17,2 га. За время существования полигон накопил 1,6 млн тонн отходов.

В 2022 году рекультивацию свалки оценили в 756 млн рублей. Работы должны закончить до конца 2023 года. В будущем на месте свалки может появиться парк в честь Федора Конюхова.