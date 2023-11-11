В Ростове-на-Дону собрали более 14 тысяч подписей за отставку мэра

Ростовская фракция КПРФ собрала более 14 тысяч подписей за отставку главы администрации города и главы департамента ЖКХ

10 ноября депутатка КПРФ Наталья Оськина сообщила в соцсетях, что в Ростове собрали более 14 тысяч подписей за отставку мэра города Алексея Логвиненко и главы департамента ЖКХ Алексея Пономарева. Их направили в генпрокуратуру Москвы, президенту России и в правительство РФ.

Как сообщает Оськина, жители города требуют отставки глав из-за незаконной вырубки деревьев, нехватки мест в школах, проблем с ЖКХ и игнорирования граждан.



Представители ростовской фракции КПРФ начали сбор подписей в конце апреля 2023 года. Это произошло, когда учительница 80 лет утонула в местной ливневке. До этого ростовчане жаловались на состояние ливневой канализации и мостиков без перил.

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