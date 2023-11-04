Жители Краснодара могут внести предложения в проект городского бюджета на 2024 год. Как это сделать и как поучаствовать в публичных слушаниях?
8 ноября в Краснодаре пройдут публичные слушания по проекту городского бюджета на 2024 год. Жители могут принять участие
Администрация Краснодара опубликовала проект городского бюджета на 2024 год с пояснительной запиской. Посмотреть его можно здесь.
Публичные слушания по проекту назначены на 8 ноября в 14:00 в зале заседаний Гордумы Краснодара на улице Красной, 122. В слушаниях может принять участие любой желающий.
Как внести свои предложения в проект городского бюджета Краснодара на 2024 год?
В извещении о проведении слушаний указано, что озвучить свои предложения можно устно непосредственно на самих слушаниях, но также обозначена возможность направить их в письменном виде заранее. Это можно сделать до 7 ноября двумя способами:
- бумажным письмом на адрес город Краснодар, улица Красная, 122, кабинет 404;
- электронным письмом на адрес fku@krd.ru.
На самих слушаниях авторам предложений на несколько минут дадут микрофон, чтобы они могли их озвучить.
Какие именно предложения можно вносить?
Те, которые касаются городского благоустройства (тротуары, уличное освещение, озеленение), работы муниципального транспорта, работы муниципальных учреждений и другие.
Для понимания можно почитать протокол публичных слушаний по бюджету на 2023 год. Там указаны фамилии горожан, принявших участие в слушаниях, и сами их предложения.
Проекты местного бюджета с 2014 года выложены здесь.
В октябре стало известно, что по результатам голосования граждан в Краснодаре на месте исторического квартала рядом с домом купца Лихацкого сделают временную бесплатную парковку. Это участок между улицами Красной, Длинной, Пашковской и Красноармейской.