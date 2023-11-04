Жители Краснодара могут внести предложения в проект городского бюджета на 2024 год. Как это сделать и как поучаствовать в публичных слушаниях?

8 ноября в Краснодаре пройдут публичные слушания по проекту городского бюджета на 2024 год. Жители могут принять участие

Администрация Краснодара опубликовала проект городского бюджета на 2024 год с пояснительной запиской. Посмотреть его можно здесь.

Публичные слушания по проекту назначены на 8 ноября в 14:00 в зале заседаний Гордумы Краснодара на улице Красной, 122. В слушаниях может принять участие любой желающий.

Как внести свои предложения в проект городского бюджета Краснодара на 2024 год?

В извещении о проведении слушаний указано, что озвучить свои предложения можно устно непосредственно на самих слушаниях, но также обозначена возможность направить их в письменном виде заранее. Это можно сделать до 7 ноября двумя способами:

бумажным письмом на адрес город Краснодар, улица Красная, 122, кабинет 404;

электронным письмом на адрес fku@krd.ru.

На самих слушаниях авторам предложений на несколько минут дадут микрофон, чтобы они могли их озвучить.