Сбер устроит распродажу финансовых продуктов и мастер-классы на выставке в Москве

Вся Россия

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  • © Фото предоставлено пресс-службой Юго-Западного банка Сбербанка
    © Фото предоставлено пресс-службой Юго-Западного банка Сбербанка

12 ноября в павильоне Сбера на международной выставке-форуме «Россия» в Москве гостей ждут мастер-классы, лекции и праздничные угощения

Павильон Сбера облачится в фирменный зелёный цвет. Зелёным будет всё: от воздушных шаров, которыми украсят залы экспозиции, до яблок, которыми угостят гостей.

Увлекательная программа ждёт маленьких гостей павильона: аниматоры, иллюзионист и Чебурашка, который угостит апельсинами. А ещё каждый юный посетитель бесплатно получит именинный капкейк или макарунс. Дети и взрослые смогут поучаствовать в мастер-классах в кафе павильона.

Образовательную программу в этот день посвятят дню рождения Сбера. В лектории с 12:00 до 13:30 можно послушать лекцию ведущего эксперта компании по технологиям Сергея Маркова. Тема — «Большая гонка в области искусственного интеллекта и участие в ней исследователей Сбера». А с 14:00 до 15:30 менеджер дирекции по развитию корпоративной культуры Сбера Резеда Валлиулина расскажет о волонтёрстве в компании.

Гости павильона также смогут поучаствовать в Зелёном дне Сбера — распродаже выгодных товаров, услуг и финансовых продуктов. В этом году акция проходит с 9 по 12 ноября. Предложения Зелёного дня распространяются на многие продукты и сервисы Сбера и его партнёров.

Экспозиция Сбера находится в павильоне № 2 («Робостанция») ВДНХ возле фонтана «Дружба народов». Со вторника по четверг она работает с 10:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье — с 10:00 до 22:00 (понедельник — выходной). Вход бесплатный для всех. Павильон будет работать до 12 апреля 2024 года. Чтобы не стоять в очереди, можно заранее записаться на экскурсию на сайте павильона.

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