Сбер устроит распродажу финансовых продуктов и мастер-классы на выставке в Москве

12 ноября в павильоне Сбера на международной выставке-форуме «Россия» в Москве гостей ждут мастер-классы, лекции и праздничные угощения

Павильон Сбера облачится в фирменный зелёный цвет. Зелёным будет всё: от воздушных шаров, которыми украсят залы экспозиции, до яблок, которыми угостят гостей.

Увлекательная программа ждёт маленьких гостей павильона: аниматоры, иллюзионист и Чебурашка, который угостит апельсинами. А ещё каждый юный посетитель бесплатно получит именинный капкейк или макарунс. Дети и взрослые смогут поучаствовать в мастер-классах в кафе павильона.

Образовательную программу в этот день посвятят дню рождения Сбера. В лектории с 12:00 до 13:30 можно послушать лекцию ведущего эксперта компании по технологиям Сергея Маркова. Тема — «Большая гонка в области искусственного интеллекта и участие в ней исследователей Сбера». А с 14:00 до 15:30 менеджер дирекции по развитию корпоративной культуры Сбера Резеда Валлиулина расскажет о волонтёрстве в компании.

Гости павильона также смогут поучаствовать в Зелёном дне Сбера — распродаже выгодных товаров, услуг и финансовых продуктов. В этом году акция проходит с 9 по 12 ноября. Предложения Зелёного дня распространяются на многие продукты и сервисы Сбера и его партнёров.