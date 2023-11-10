Россияне взяли 30 млрд рублей ипотечных кредитов в РНКБ с начала 2023 года
За 10 месяцев 2023 года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал 7,4 тыс. ипотек на сумму свыше 30 млрд рублей
Объем вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 12% превысил показатель 2021-го.
Примерно треть ипотек заемщики взяли по госпрограммам со сниженными процентными ставками. В 2023 году лидирует «Семейная ипотека».
РНКБ участвует в программах кредитования по сниженной процентной ставке «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», «Сельская ипотека», «IT-ипотека». Если клиент приобретает квартиру в жилых комплексах, строящихся с участием проектного финансирования РНКБ, то ставка снижается еще на 1%. Подать заявку на ипотеку можно без визита в офис на сайте банка или в мобильном приложении РНКБ.
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В банке также действует спецпрограмма кредитования индивидуального жилищного строительства (ИЖС): заемщик может оформить ипотеку на покупку земельного участка с одновременным строительством жилого дома. Еще кредит можно взять на строительство жилого дома по типовым проектам застройщика на соственном земельном участке. Более 85% кредитов на ИЖС банк выдал по госпрограммам.
В 2023 году более 25% от всех ипотечных кредитов на крымскую недвижимость оформляют жители других регионов. Сделка проходит дистанционно, без визита в банковский офис и на Крымский полуостров. Всего дистанционно РНКБ выдал более 1 млрд рублей ипотек за 2 года.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край попал в топ-4 регионов РФ по объему кредитов.