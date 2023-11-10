Россияне взяли 30 млрд рублей ипотечных кредитов в РНКБ с начала 2023 года

За 10 месяцев 2023 года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал 7,4 тыс. ипотек на сумму свыше 30 млрд рублей

Объем вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 12% превысил показатель 2021-го.

Примерно треть ипотек заемщики взяли по госпрограммам со сниженными процентными ставками. В 2023 году лидирует «Семейная ипотека».